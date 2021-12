Victoria Beckham publica fotos do marido na Amazônia

Nesta segunda, 9, Victoria Beckham publicou algumas fotos do marido, o ex-jogador David Beckham, na Amazônia. As imagens são do documentário "David Beckham Into the Unknown". A ex-Spice Girls ainda brincou fazendo montagens com animais típicos da floresta.

O documentário, que vai ao ar nesta segunda, na TV britânica, foi dirigido pelo cineasta Anthony Mandler e mostra a viagem de David de Londres até a floresta Amazônica, onde viajou de moto e barco e conheceu a tribo Ianomâmi.

