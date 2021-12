Victoria Beckham irá inaugurar sua primeira loja de roupas

Às vésperas de completar 40 anos, a britânica Victoria Beckham fortalece sua carreira como estilista, com a inauguração da primeira loja de sua coleção de roupas em um luxuoso bairro de Londres.

Um prédio de 650 metros quadrados distribuídos em três andares, localizado no coração do exclusivo bairro londrino de Mayfair, é o lugar estratégico escolhido pela ex-Spice Girl para dar mais um passo no mundo da moda.

Os vestidos, calças jeans, maxi óculos escuros e acessórios, até agora disponíveis somente em sua loja virtual e em algumas das lojas mais caras do mundo, estarão a partir do próximo outono na vitrine do número 36 da Dover Street, em frente ao mercado têxtil que leva o nome da rua.

Além do ponto, cercado por lojas de alta costura, galerias de arte e casas de leilão famosas, e a inspiração para criar novos desenhos, Victoria encontrou também a arquiteta encarregada de reformar o edifício até o final de 2014, data em que planeja realizar a inauguração.

Trata-se da britânica de origem iraniana Farshid Moussavi, conhecida pelo multimilionário complexo do porto de Yokohama, no Japão, que projetou em parceria com seu marido, o espanhol Alejandro Zaera, e por sua participação no Parque Olímpico de Londres em 2012.

Após deixar as Spice Girls nos anos 90, primeiro a cantora decidiu tentar a sorte nas passarelas, e depois, com a moda.

Seu casamento em 1999 com o ex-jogador David Beckham, estrela do esporte e ícone mundial da moda e da publicidade, e o nascimento de seu primeiro filho, Brooklyn, no mesmo ano, aconteceram antes da primeira experiência da cantora como modelo, pelas mãos da estilista britânica Maria Grachvogel na Semana da Moda de Londres em 2000.

Botas de salto de cano alto até o joelho, um short justo, uma camisa de gola alta sem mangas que a modelo usou sem sutiã foram as primeiras roupas vistas na passarela, em um desfile que a própria Victoria encerrou com um vestido flamenco grená e vermelho.

Seu segundo filho, Romeo, nasceu em setembro de 2002 e no ano seguinte veio cheio de mudanças para o casamento dos Beckham.

Ele pendurou as chuteiras do Manchester United e trocou Old Trafford por Santiago Bernabéu e ela foi nomeada embaixadora britânica da Dolce & Gabanna e assinou sua primeira parceria com a marca americana Rock & Republic, para a qual desenhou uma linha de calças jeans.

Já instalado na Espanha, o casal deu à luz ao seu terceiro filho, Cruz, e em 2006 a modelo desfilou com um vestido branco deslumbrante Roberto Cavalli na Semana de Moda em Milão.

No mesmo ano, Victoria lançou uma linha de maxi óculos escuros, seu principal acessório, e a fragrância Intimamente Beckham e rompeu seu acordo com a Rock & Republic para criar sua própria linha de calças jeans.

Sua carreira como estilista decolou em 2009, quando Victoria Beckham apresentou sua coleção de vestidos primavera-verão na Semana da Moda de Nova York.

Em 2011 nasceu sua última filha, Harper Seven, a inglesa ampliou sua coleção com bolsas e casacos e recebeu o prêmio de melhor marca do ano na cerimônia de premiação da moda britânica, onde conseguiu vencer pesos pesados da moda internacional como Burberry, Tom Ford e Stella McCartney.

Um ano depois, a ex-cantora lançou uma segunda marca, Victoria by Victoria Beckham, cujas peças já foram usadas por personalidades como Madonna, Heidi Klum, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Sandra Bullock e Sarah Jessica Parker.

O sucesso de suas criações levou a britânica a montar sua primeira loja de roupas.

Segundo declarou várias vezes, Victoria acredita que esse é o melhor momento para se arriscar porque "conhece" seus clientes e quer que "vejam a marca" através de seus olhos.

