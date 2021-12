Viagem ao espaço com DiCaprio rende 1,2 milhão de euros

Uma viagem ao espaço com o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio arrecadou 1,2 milhão de euros para caridade durante um leilão beneficente no festival de cinema de Cannes nesta quinta-feira.

No 20o evento anual organizado pela Fundação para a Pesquisa da Aids (amfAR), DiCaprio surgiu como o convidado misterioso para acompanhar o vencedor de um voo da Virgin Galactic para o espaço.

A atriz Sharon Stone disse que o vencedor iria passar três dias em treinamento com DiCaprio no México antes da decolagem.

"Você não consegue ir ao espaço todos os dias com um astro bonito do cinema", disse Sharon, usando um vestido branco apertado com uma cobra de ouro nas costas.

O leilão começou em 1 milhão de euros.

O catálogo para a noite de gala repleta de celebridades realizada no Hotel du Cap-Eden-Roc, em Antibes, perto de Cannes, na França, revelou que DiCaprio e o vencedor estariam entre as primeiras mil pessoas a deixar o planeta.

O vencedor, Vasily Klyukin, de 37 anos, um russo que mora em Mônaco, disse que sempre quis ir para o espaço.

"Eu quero ser um pouco ousado", disse Klyukin, que trabalha no setor imobiliário, à Reuters. "Vou ter que deixar de fumar agora, com certeza!".

Após o lance vencedor de Klyukin, que também comprou um colar de ouro e diamantes por 400 mil euros, Sharon anunciou que dois outros lugares estavam disponíveis no voo. Eles levantaram mais 1,8 milhão de euros.

No total, o leilão arrecadou 25 milhões de euros, mais do que o dobro dos 11 milhões de euros levantados no ano passado.

