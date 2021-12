"Vi a morte de perto muitas vezes", diz Netinho

Preparando-se para ir morar no Rio de Janeiro, Netinho agradeceu aos fãs o apoio que recebeu nos quase cinco meses em que ficou internado. Ele postou uma mensagem no Twitter dele nesta segunda-feira, 27. Nesta terça, 28, ele vai para o Rio de Janeiro.

"Tô quase bom. Sinto ainda tontura e falta de equilíbrio. Não tive sequela nenhuma. Tive 3 AVC's, hidrocefalia, complicações no fígado, bursite no braço e perna esquerdos, infecção generalizada etc. Muito obrigado a todos que oraram e torceram pela minha recuperação. Vi a morte de perto muitas vezes mas tive fé e aqui estou! Voltarei a cantar na semana pré desse Carnaval. Suas orações, meus médicos, o hospital, minha fé, essas coisas me salvaram. Obrigado.", escreveu.

