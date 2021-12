Vestidos ousados e coloridos prevalecem em baile de gala

Modelos ousados e coloridos prevaleceram no tapete vermelho do baile de gala do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, na segunda-feira, 4, onde as celebridades exibiram seus vestidos em uma das mais importantes noites da moda.

Madonna, Lady Gaga, Naomi Campbell e Anna Wintour estavam entre os grandes nomes presentes ao baile anual do Met, que inaugurou sua nova exposição, "China Through the Looking Glass" (A China Através do Espelho). A exposição vai de 7 maio a 16 agosto e tem como foco a influência da arte, imagens e cultura chinesa na moda ocidental ao longo dos séculos. Alguns dos convidados prestaram homenagem à mostra.

A cantora Rihanna usou uma capa amarela bordada, com uma longa cauda -obra do estilista chinês Guo Pei-, que se estendia enquanto ela subia os degraus do Costume Institute, o local do evento. A atriz Jennifer Lawrence, ganhadora do Oscar, usava um vestido preto com um top floral, enquanto Sarah Jessica Parker, da série "Sex and the City", foi à festa com um vestido de um ombro só, também preto, e um chamativo adereço vermelho na cabeça.

A popstar Beyoncé escolheu um vestido bastante transparente, incrustado de joias, enquanto Lady Gaga optou por um estilo de quimono, em preto e branco, com mangas volumosas e adornado com penas. As atrizes Li Bingbing e Gong Li e a modelo Liu Wen estavam entre as celebridades chinesas presentes no baile.

Cantora Beyoncé passa pelo tapete vermelho do baile de gala (Foto: Lucas Jackson l Reuters)

"Não acho que seja uma festa, isso tudo é sobre arte", disse Liu. "Este ano há um foco especial na (arte) chinesa, por isso eu me sinto muito especial. Eu estou gostando."

"A China Através do Espelho" apresenta mais de 100 vestidos e acessórios, mostrando como os estilistas ocidentais têm sido influenciados por todas as coisas chinesas, como os trajes bordados da China Imperial e de Xangai na década de 1920.

