Vestido de Fernanda volta ser destaque em evento da Fifa

Depois da polêmica do vestido usado por Fernanda Lima durante sorteio da Copa do Mundo de 2014, a apresentadora abriu mão de vez do decote quando o assunto for eventos da Fifa.



Para a entrega do prêmio Bola de Ouro da Fifa, nesta segunda-feira, 13, em Zurique, na Suíça, Fernanda apostou em um vestido mais comportado, porém não menos apagado. A bela usou um vestido longo e verde do estilista Samuel Cirnansck.

O longo, vendido apenas sob encomenda, custou R$ 16 mil. Ele é feito de musseline de seda, gazar, tule italiano e cetim para o forro, além de ser bordado à mão por pedrarias, strass e cristais swarovski.

Ao lado da modelo brasileira Adriana Lima, Fernanda conduziu a apresentação e conversou com Neymar e Ronaldo Nazário.

adblock ativo