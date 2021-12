Verônica Araújo posa nua com cobra em ensaio para revista

Verônica Araújo, ex-affair do jogador Adriano, posou com uma cobra nas fotos para a "Sexy" nesta terça-feira, 26. O ensaio é para a edição de julho da revista e está sendo feito em uma cobertura de luxo no bairro Morumbi, em São Paulo, segundo o site Ego.

A moça, que é modelo fitness e trabalha no programa "Tudo pela audiência", do Multishow, mostrou coragem e se enrolou numa píton de quase dois metros para os cliques.

A ideia da cobra teria surgido da personagem Eva que é feito por ela no programa.

Recetemente, Verônica declarou que não quer photoshop nas fotos do seu primeiro ensaio nu. "Não quero tratamento nas minhas fotos, meu corpo não precisa", afirmou.

