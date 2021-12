Vera Holtz participa de festival culinário em Salvador

O Nordeste Gourmet, que encerrou sua 6ª edição neste domingo, 27, contou com a apresentação da atriz Vera Holtz. Ela, que deu vida à personagem Dona Redonda na novela Saramandaia (Globo), esteve no evento ao lado do namorado, o médico Roberon Ignácio. Juntos, eles degustaram queijos e vinhos.

O festival culinário foi realizado pela promoter Licia Fabio em parceria com o chef Edinho Engel, dono do restaurante Amado, na avenida Contorno.

"Sou quase uma baiana. E receber o carinho da minha amiga Licia, aqui em Salvador, é sempre bom, principalmente nesse evento que mistura aroma e sabores", disse Vera Holtz, em nota enviada pela assessoria do evento.

O encontro ocorreu na Casa Cor Bahia 2013, no Shopping Iguatemi. Durante o Nordeste Gourmet, especialistas, como Caco Marinho, Giacomo Mancini, Celso Vieira e Lucius Gaudenzi, mostraram o melhor da gastronomia regional.

