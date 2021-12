Venda para ensaio da Timbalada é marcada por confusão

Os fãs da banda Timbalada enfrentaram longas filas, na manhã desta quarta-feira, 19, para comprar os ingressos da primeira edição do ensaio de verão do grupo, marcada este domingo (23), no Museu du Ritmo, no Comércio.

Segundo relatos dos clientes, existe tumulto nos pontos de vendas da Ticketmix localizadas nos shoppings de Salvador. O motivo, de acordo com eles, é o número reduzido de senhas que está sendo distribuído aos clientes (100 por cada unidade da empresa).

Pelo Twitter, o público da banda começou a se manifestar sobre a confusão. Iracema Marques, por exemplo, por meio do perfil @iracemassm, disse que é "muito triste a situação dos ingressos pra primeira Timbalada" e relatou que há "muita confusão no Shopping Barra e pouca organização".

Já Edson Neto (@edsonpneto) acha desnecessário a fila para a compra de ingressos: "E o povo fazendo FILA no BARRA pra comprar ingresso do Ensaio do TIMBALADA! ME POUPE! Todo canto tem show e o povo faz isso? rsrs Lamentável".

As senhas começaram a ser distribuídas às 9h, horário de abertura dos shoppings. Muitos fãs, no entanto, chegaram ao local muitas horas antes, por volta das 4h da madrugada. Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria da Ticketmix não se posicionou até o momento.

A assessoria de comunicação da Timbalada informou que escolheu a Ticketmix para vender os ingressos do ensaio de verão por acreditar que a empresa oferecia mais conforto e segurança aos timbaleiros, uma vez que ela atua no segmento de comercialização de grandes eventos na cidade.

