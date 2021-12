Veja vestido que Ivete vai usar no Festival de Verão

Ivete Sangalo vai usar um vestido que remete ao universo carnavalesco, com referências a Pierrôs, Colombinas, máscaras e confetes, no show que fará quinta-feira, 30, no Festival de Verão. O croqui do vestido foi divulgado nesta segunda-feira, 27.

A cantora vai apresentar basicamente o repertório do DVD que celebra os 40 anos de carreira de Ivete. Além dela, também se apresenta na quinta-feira Os Paralamas do Sucesso, Asa de Águia, Jorge e Mateus e a banda Só Pra Contrariar.

