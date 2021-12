Veja o figurino de Ivete na folia e a charge de 'Ivetonieta'

Foi divulgado nesta sexta-feira, 1º, um dos figurinos que a cantora Ivete Sangalo usará no Carnaval de Salvador. Este ano, ela tem como tema "Rainha Barroca", "Maria Antonieta" e "Toureira" (foto ao lado). Há também uma fantasia de tema celestial. Todas as peças são assinadas por Patricia Zuffa e Clara Lima.

O Chame Gente também tentou imaginar como ficará o figurino de Maria Antonieta. Por isso, fez uma charge, assinada por Cau Gomez. A imagem, no mínimo, está bem engraçada. Esperamos que Ivete goste! Fica a dica!

Programa-se: a cantora desfilará no sábado, 9, no circuito Dodô (Barra/Ondina). De domingo, 10, a terça, 12, ela puxará o Bloco Corujas, no circuito Campo Grande.

