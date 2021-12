Veja algumas fotos inéditas do casamento de Solange Almeida

O casamento da cantora Solange Almeida, vocalista da banda Aviões do Forró, movimentou a Igreja da Pupileira, no bairro de Nazaré, em Salvador, nesta quarta-feira (19). Veja algumas imagens que provavelmente estarão no álbum do casório do casal Wagner Miau e Solange. As fotos foram clicadas por Fred Pontes.

adblock ativo