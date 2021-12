Vaza vídeo íntimo de atriz de série global

Um vídeo íntimo da atriz Laura Keller, da série Pé na Cova, da Rede Globo, vazou na internet nesta sexta-feira, 17. Nele, Laura aparece com outra mulher, vestindo uma meia-calça 7/8, salto alto e chicote na mão. Um homem, ao fundo, "dirige" a gravação: "Pega ela e beija bem gostoso".

"Sou contra rótulos... Gosto de pessoas: homem ou mulher. Estava na minha casa, com meu marido, na minha intimidade. Ninguém melhor do que eu para realizar as fantasias do meu marido. Sou bem casada e ele está ao meu lado nessa parada. O problema não é o que eu estava fazendo, mas a violação da minha intimidade", reclamou ele em entrevista ao Ego. A atriz disse que a voz no vídeo é do marido, Jorge Souza.

Laura está investigando quem vazou o vídeo. "Infelizmente sou mais uma vítima da invasão de privacidade que sofremos atualmente. Minha intimidade diz respeito apenas a mim e a meu marido. Estamos investigando e espero que a lei 'Carolina Dieckmann', que torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos, possa nos ajudar", afirmou.

