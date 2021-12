Vaza vídeo do ator Channing Tatum trabalhando como stripper

O ator Channing Tatum ficou surpreso ao ver detalhes de seu passado vir à tona. Um vídeo revelou que o ator norte-americano já trabalhou como stripper aos 18 anos.

Nas imagens, Tatum aparece vestido de homem das cavernas, dançando ao lado de outros rapazes a música Y.M.C.A., do grupo Village People, em uma boate na Flórida, nos Estado Unidos, onde ele morava na época, segundo o site TMZ, responsável por divulgar o vídeo.

Ainda segundo a publicação, os donos da boate revelaram que, na época, o ator era um jovem tímido, mas ainda assim fazia sucesso nos palcos.

O familiaridade do ator com o estilo de dança já havia chamado a atenção no filme "Magic Mike" (2012), onde ele interpretou um experiente stripper, que ensinava um jovem a arte de seduzir as mulheres em um palco. O sucesso do filme vai render continuação, "Magic Mike 2", que desta vez terá roteiro também assinado por Tatum. O lançamento está previsto para 2015.



Assista ao vídeo de Channing Tatum trabalhando como stripper:

