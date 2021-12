A polêmica em torno do casal Chimbinha e Joelma parece não acabar. Dessa vez, um áudio em que, supostamente, o guitarrista da banda Calypso confessa a traição para Joelma, vazou na web na noite desta terça-feira, 8.

No suposto áudio, o músico conta detalhes sobre o romance que ele teve com uma jovem em 2014, enquanto ainda era casado com a cantora. "Eu não queria contar porque eu estava protegendo ela", disse.

No mesmo áudio, a voz que seria de Chimbinha diz que não confessou antes porque estava com medo e porque os fãs da banda Calypso "são perigosos".

"Não queria colocar a vida dela em risco. Primeiro porque a menina é evangélica. Depois porque eu sei o quanto os nossos fãs são perigosos", dizia a gravação.

Segundo o site PurePeople, uma fonte ligada ao ex-casal disse que seria bem provável que a própria Joelma tenha vazado o áudio no "impulso".

"Pelo que eu fiquei sabendo, só estavam o Chimbinha e a Joelma no momento dessa conversa", disse a fonte não identificada.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da banda, mas até a publicação desta matéria não houve pronunciamento sobre o caso.

Ouça o áudio que circula nas redes sociais:

Da Redação Vaza suposto áudio de Chimbinha confessando traição

