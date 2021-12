Varanda Elétrica terá Psy, Preta Gil e Márcia Castro

A Varanda Elétrica do Expresso 2222 será movimentada este ano. O tradicional espaço do camarote, onde artistas se apresentam para os foliões pipoca, vai ter uma mistura de ritmos nos cinco dias de folia. O sulcoreano Psy, do hit Gangnam Style, vai se apresentar na sexta-feira, 8, ao lado de Preta Gil, antes de subir no trio de Claudia Leitte. No sábado, 9, Preta Gil estará sozinha no comando do espaço.

Já no domingo, 10, Márcia Castro vai animar a Varanda Elétrica, enquanto que segunda, 11, e terça, 12, o Afrobailão, grupo comnadado por Nara Gil e Pedro Morais que mistura as sonoridades africanas e baianas, levará mais música ao folião pipoca.

Além destas atrações, a Varanda Elétrica também terá apresentações do Quabales, projeto social que reúne jovens entre 6 e 21 anos do Nordeste de Amaralina e mistura percussão com movimentos do Grupo Stomp, o grupo de marchinhas Paraoano Sai Mió e a Zumba Fitness, tipo de dança que mistura vários ritmos. Os shows acontecem a partir das 20 horas e o Expresso 2222 está localizado na Rua Francisco Otaviano, na Barra.

adblock ativo