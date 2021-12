Vanilla Ice é preso por roubo na Flórida

O rapper Vanilla Ice foi preso nesta quarta-feira, 18, acusado de roubo na cidade de Lantana, sul da Flórida. O cantor do hit "Ice Ice Baby" teria levado móveis, um aquecedor de piscina e outros objetos domésticos da casa de um vizinho.

A polícia vasculhou a casa de Robert Van Winkle, nome real do rapper. Lá, os homens encontraram objetos que haviam sido roubados nos últimos meses, de acordo com nota da corporação. O imóvel, que está em construção, é o local onde Vanilla grava o reality show The Vanilla Ice Project.

A expectativa é de que Vanilla seja indiciado por roubo a residência e roubo qualificado, segundo o chefe do departamento de polícia de Lantana, Sean Scheller. Não está claro se o músico já tem advogado.

adblock ativo