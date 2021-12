Valeska Popozuda lança CD com discurso feminista

Capaz de entoar canções como "No passado me esnobava, agora tá me cantando, seu comédia, seu xarope, agora late que eu to passando" e outras com letras mais picantes, Valeska Popozuda surpreendeu na divulgação do novo álbum, Tá Pra Nascer Homem que vai Mandar em Mim. Ela aparece com um vestido longo e discurso feminista engajado.

"Sou feminista, mas sou feminina. Cuido da minha casa, do meu filho e, ao fazer isso tudo, gosto de me sentir sensual. Mesmo assim, continuo batendo no peito e lutando pelos direitos das mulheres, seja eles no salário ou em suas funções. Na verdade, o direito de ser respeitada né? Não pela bunda que eu tenho, nem pela imagem vendida de 'Valesca Popozuda', luto também pelas mulheres que são agredidas pelos parceiros, seja fisicamente ou verbalmente. Sou daquelas feministas que não se preocupa em queimar sutiã, mas sim batalhar e ser guerreira. Nem por isso deixo de desejar os homens. Quero um príncipe para mim que seja educado e cavalheiro. Não somos melhores, nem piores que os homens. Somos iguais! Não aceito que homem mande em mim. Sou dessas que gosta de falar de igual: sento, discuto e dou minha opinião. Se quero, eu falo. Se eu não quero, eu não faço. Essa sou eu: feminina , feminista e autêntica", diz no texto a cantora.

adblock ativo