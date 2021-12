Valesca tieta kardashian: 'Morri! Conheci a diva'

A funkeira Valesca Popozuda, uma das convidadas para o lançamento da coleção da socialite Kim Kardashian para a C&A, na segunda-feira, 11, em shopping de São Paulo, não perdeu a chance de tietar a empresária.

Por meio de seu perfil no Instagram, ela demonstrou a sua admiração por Kim: "Morri! Conheci a diva Kim Kardashian. Logo quando comecei a curtir moda e mudar meu estilo, a Kim foi uma das mulheres que me inspirou, sou apaixonada em tudo nela, seria impossível listar uma das coisas que mais gosto. Quando recebi o convite para hoje fiquei me tremendo toda, fiquei imaginando como seria isso, o que eu iria sentir e o que eu iria falar!", escreveu.

Valesca, que afirmou tentar seguir o estilo da popozuda norte-americana, ainda comentou o encontro com entusiasmo. "Fiquei tão feliz, mas tão feliz, que nem dormi direito nessa noite, de tanta ansiedade que senti. Ela foi uma simpática ao extremo, ela foi como eu sempre imaginei! #Diva !!..."

