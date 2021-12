Valesca Popozuda tira foto com Anitta: "Nem saímos no tapa"

Para mostrar que não existe rivalidade, Valesca Popozuda encontrou Anitta no aeroporto do Rio de Janeiro e foi tirar uma foto com ela. "Nós não puxamos os cabelos e nem saímos no tapa, viu?", escreveu na legenda da imagem, publicada no Instagram de Popozuda.

Valesca retirou um cálculo renal na segunda-feira, e já está pronta para fazer shows. "Estou me sentindo bem e só preciso de mais um dia para ficar prontinha novamente para voltar ao trabalho. Obrigada pelo carinho de todos", disse a funkeira por meio da assessoria.

