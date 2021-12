Valesca Popozuda quer tirar o silicone do bumbum

Valesca Popozuda está pensando em diminuir o tamanho do seu bumbum. Nos bastidores, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, comenta-se que ela quer retirar as próteses de silicone por considerar que o volume não combina com a fase atual da sua carreira.

Valesca colocou 550 ml de silicone em cada nádega na época que era líder da Gaiola das Popozudas.

