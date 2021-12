Valesca Popozuda posa com papel alumínio na cabeça

A funkeira Valesca Popozuda tirou o dia para cuidar das madeixas. Na manhã deste terça-feira, 14, ela postou uma foto com papel alumínio nas mechas do cabelo, durante um processo de descoloração.

"E se eu sair assim na rua agora? Hahahaha vão me chamar de doida? Beleza natural gente tem que saber viver, ser feliz e dar risadas de todas as coisas, concordam Popofas?", brincou a cantora, na legenda da foto que postou no Instagram.

adblock ativo