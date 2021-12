Valesca Popozuda grava participação no DVD do Sorriso Maroto

Valesca Popozuda está em todas desde que estourou com o sucesso "Beijinho no Ombro". Esta semana, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O dia, a funkeira gravou uma uma participação em vídeo para o DVD do grupo Sorriso Maroto, "Sorriso no Maracanãzinho", que será gravado no dia 15.

Mr. Catra também participou das filmagens. O clima era no estilo "tropa de elite": cem figurantes encapuzados recebiam voz de comando e repetiam em coro um juramento.

