Valesca Popozuda mostrou que está com moral. Ela foi escolhida pelo serviço de streaming Netflix para ser a garota propaganda, no Brasil, da terceira temporada da série Orange Is The New Black.

A funkeira lançou um clipe em que canta "Minha Poussey é o Poder". Poussey é uma das personagens da série e é interpretada por Samira Wiley. Confira o vídeo:

Valesca Popozuda estreia campanha de série

