Valesca Popozuda confirma namoro com empresário

Valesca Popozuda assumiu que está namorando o empresário Diógenes David, de 26 anos. O rapaz é nove anos mais novo que a funkeira, que segue colhendo o sucesso do hit "Beijinho no ombro".

A notícia circulou na mídia e logo foi confirmado por ela nas redes sociais.

"Gente deixa eu falar com vocês, saiu na imprensa que eu estou namorando, realmente é verdade, estou feliz e eu vim aqui dar uma satisfação ao meu publico, estou muito feliz , obrigada aos fãs que me apoiam e torcem por mim, não gosto muito de expor a minha vida pessoal mas resolvi abrir essa parte de minha intimidade para vocês, estou amando e curtindo muito esse momento, gostaria de deixar apenas a minha privacidade preservada e focar sempre no trabalho, obrigada amo vocês", escreveu a cantora, na legenda da foto do casal.

