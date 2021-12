Valesca Popozuda cancela shows após ser internada com dengue

A funkeira Valesca Popozuda foi diagnostica com dengue e está internada em observação. Por causa disto, ela foi obrigada a cancelar os shows que aconteceriam neste fim de semana. O anúncio do cancelamento foi feito pela equipe da cantora por meio do seu perfil no Instagram.

"Comunicado Equipe Valesca Popozuda: Valesca encontra-se ainda internada, portanto todos os shows desse final de semana serão cancelados, os show serão remarcados e em breve iremos divulgar as novas datas, o quadro de Valesca ainda é de observação pois a mesma apresenta sintomas decorrido da Dengue, sentimos muito, pois como a própria disse 'Fico triste em ficar de cama, não posso trabalhar e receber o carinho de meus fãs, tenho certeza que esse é o melhor remédio para essas horas, o carinho e amor deles, mas infelizmente não posso estar presente como eu queria', explicou a nota, que foi publicada juntamente com a foto de Valeska sendo medicada.

