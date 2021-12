Valesca Popozuda cancela show em parada gay

A funkeira Valesca Popozuda cancelou o show que realizaria na 9ª Parada LGBT de Taguatinga, no Distrito Federal, neste domingo, 14. A desistência repentina causou atrito entre patrocinadores e organização do evento. De acordo com o jornal Extra, as empresas que injetaram dinheiro para a realização da parada pressionaram o Grupo Gay de Taguatinga a dar explicações sobre a ausência da estrela.

A organização chegou a cogitar processar Valesca pelo prejuízo, mas desistiram na expectativa que ela mude de ideia e apareça no evento. Segundo o empresário da cantora, o show foi cancelado porque a parada não cumpriu as cláusulas do contrato. Valesca, por sua vez, afirmou que tentaria ir como "pessoa comum".



A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal bancou cerca de R$ 70 mil, o que não era suficiente para fechar as contas do evento. A participação da funkeira garantia os investimentos privados. Um dos líderes do movimento LGBT de Taguatinga, Fabinho Dias, informou que a organização não tem um "plano B", caso os patrocinadores decidam não apoiar o evento.

