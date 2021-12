Valesca passará por cirurgia para retirar cálculo renal

Valesca Popozuda passará por um procedimento para a retirada de um cálculo renal, nesta segunda-feira, 24. A cantora foi internada, no Rio de Janeiro, após passar mal na noite do domingo, 23. A cantora teria um show em uma boate do Rio no mesmo dia e pediu que Mister Catra a substituísse.

Na cirurgia, será retirado um cálculo com cerca de 7mm. Segundo o site Ego, a assessoria da cantora informou que ela será liberada após um dia de observação. Aos fãs, a cantora agradeceu pelo carinho e pelas mensagens, através dos seus representantes.

