Val Marchiori desfila figurino de R$ 100 mil

No reality show da Band, Val Marchiori tira onda de jatinho particular. Mas pelo visto, a tal aeronave é pura ficção. Ela desceu em Salvador de avião de carreira, como qualquer folião.

No Planeta Band disse que seu figurino custou R$ 100 mil. "Só para customizar a camiseta simplesinha, gastei R$ 1 mil". Mas ela tem prestígio. Regina Mansur e Cozete Gomes, do Mulheres Ricas, arcaram com o custo das próprias passagens aéreas.



adblock ativo