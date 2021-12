"Vai ser na hora certa", diz Ivete sobre gravidez

Ivete Sangalo ainda quer ter mais um filho, mas é paciente na espera do momento certo. "Só não estou grávida ainda porque não é para agora. Vai ser na hora certa. Tudo a seu tempo, como Deus manda", disse a cantora em entrevista à revista Contigo, que chega às bancas nesta sexta-feira, 9.

Sobre o sexo do bebê, Ivete diz que ter uma menina seria "outro ritmo", já que é mãe de um menino, Marcelo, do casamento com Daniel Cady. "Marcelo é ativo, e eu adoro isso, brincamos juntos. Ele quer subir em árvore, eu entro na onda dele. Sou muito truculenta!", disse.

Em julho, ela levantou suspeitas de estar grávida ao comentar no Twitter que tinha recebido uma notícia que a deixou feliz. Mas ela logo depois disse que o assunto era profissional.

