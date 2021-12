Vaga em fila de blocos custa a partir de R$ 500 mil

O imbróglio que envolveu a estreia do bloco Largadinho na folia teve um final feliz para a cantora Claudia Leitte. Após decisão judicial e resolução do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), o desfile da agremiação está mantido para as 19h50 de domingo na Barra. Mas a história trouxe à tona um assunto polêmico: a venda de espaço público na folia pelos blocos.



A denúncia (não confirmada) de que o Broder teria cedido a vaga por dinheiro à Ciel, produtora de Claudia Leitte vai dar desdobramentos para além do Carnaval.

Informações obtidas pela Chame Gente, em conversas com alguns diretores de blocos, dão conta de que uma vaga na fila, nos horários nobres (compreendido entre 15h e 19h, na Barra, e 13 e 19h, no Campo Grande), custa, no mínimo, R$ 500 mil. O alto investimento seria para garantir mais visibilidade na transmissão ao vivo das TVs.

O secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, afirmou que a prefeitura tem ciência de que a prática irregular ocorre.

Por isso, ele promete acabar com a fraude, que privilegia quem pode pagar pelo espaço nos horários nobres.

O ciclo que alimenta a prática funciona mais ou menos assim: o artista que sai com o bloco mais cedo, dependendo do dia e do circuito, tem maior chance de aparecer nos canais midiáticos. Dessa forma exibe melhor seus patrocinadores e amplia a chance de ganhar outros.

Bellintani diz que a prefeitura vai regulamentar a distribuição dos blocos a partir de 2014. A ideia é impedir que os blocos que não vão desfilar comercializem seu lugar na fila como acontece atualmente. "Os flanelinhas de trio elétrico, como chamo estas pessoas que vendem o espaço público na folia, não terão vez", diz Bellintani.

Para acabar com a venda irregular, o secretário diz que vai criar novos critérios para o desfile. "O ideal é incluir os blocos marginalizados, como os afros, nestes espaços. Mas tudo precisará ser analisado", garantiu.

Bellintani diz que os blocos acabam utilizando o recurso da junção, permitido pelo Comcar para esconder a venda do seu espaço. "Isso também será reavaliado".

Investigação - Quem também iniciará uma investigação é o Ministério Público Estadual. A promotora Rita Tourinho, diz que vai solicitar ao Comcar a lista dos blocos que realizaram junção este ano.

"Não é admissível que blocos continuem a comercializar o espaço público", ressalta afirmando que, se a prática for confirmada, o bloco terá que perder o espaço na fila.

"A administração pública tem que controlar esta situação já que faz parte de sua responsabilidade na gestão da cidade", pontua. O Comcar também promete apurar a prática irregular.

