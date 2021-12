Usuário faz gifs animados de Chico Cuoco e sua mulher; veja

A Caras levou o ator Francisco Cuoco, 79, e sua mulher Thaís Almeida, 26, para o castelo da revista. A visita do casal, que tem diferença de idade de 53 aos, fez com que um usuário do site Buzz Feed produzisse uma série de gifs animados muito engraçados do casal. Veja como ficou:

1. Caras: De um lado, a experiência e a calma que só o tempo proporciona. Do outro, a jovialidade e a ansiedade de descobrir novas possibilidades, típicos da juventude.

2. Cuoco: A vida é improvável, imprevisível e não temos que dar ouvido aos outros e a julgamentos negativos.

3. Cuoco: Saímos todos para jantar e, minutos depois que a conheci, perguntei: 'Quer ser minha namorada?'

4. Cuoco: Vittorio Gassman, ator e diretor italiano, dizia: 'Deveríamos ter duas vidas: uma para ensaiar, outra para viver'. Estou na segunda opção, vivendo!

5. Cuoco: A vida é efêmera, passa rápido. Para que viver de confetes?

6. Cuoco: Ela me ajuda a ter o equilíbrio mental e físico que antes não tinha.

7. Cuoco: Temos briguinhas, mas são raras.

8. Cuoco: Thaís é séria e tímida, já eu, brincalhão.

9. Thaís: Nunca quis ter filhos. Confesso que, às vezes, me vejo vestida de noiva, mas um papel não muda em nada nosso amor.

10. Thaís: A vitalidade dele é incrível, tem mais energia que eu!

11. Cuoco: Não importa a idade, o ator sempre terá trabalho.

12. Cuoco: O único medo nessas horas é o de ficar chato e caduco! (risos)

