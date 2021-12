Urach apresenta melhora da infecção

Andressa Urach está se recuperando bem, segundo a assessoria de imprensa da modelo, que divulgou um boletim sobre a saúde dela nesta terça-feira, 13.

"A paciente vem apresentando importante melhora clínica e laboratorial do quadro infeccioso. Em virtude de ser jovem e saudável, e do germe que contraiu ser uma bactéria de baixa virulência e também sensível aos antibióticos ministrados, pode-se afirmar que está praticamente controlada a infecção. Ressalto que ainda precisa de repouso, fisioterapia e suporte nutricional para total reabilitação. Desde ontem iniciou um tratamento complementar com oxigenioterapia hiperbárica, com o intuito de acelerar a cicatrização e o combate ao germe potencializando o efeito dos antibióticos", diz o comunicado.

