"Um dia você é Deus, no outro não é ninguém', diz Marquezine

Bruna Marquezine só tem 19 anos, mas parece que já se acostumou com os altos e baixos da vida de celebridade.

No ar como protagonizando da novela "I Love Paraisópolis" (Globo), ela falou sobre a instabilidade da sua profissão, prestigio e trabalhos fora da TV à revista Cosmopolitan", que chega às bancas nesta sexta, 3.

"Um dia você é Deus e, no outro, não é ninguém. Quando acaba a sua novela, ninguém mais lembra de você", declarou Bruna, que estreou na televisão aos 8 anos, na novela "Mulheres Apaixonadas", e desde então não parou mais.



Além do trabalho como atriz, Bruna também tem faturado com trabalhos publicitários. A atriz tem estrelado desde catálogos de moda e desfiles a propagandas de shampoo.

As informações são da coluna Outro Canal, assinada por Lígia Mesquita e publicada na Folha de S. Paulo.

