Tudo Vira Som: Mammeto recebe cantora do Panamá

A próxima edição do projeto Tudo Vira Som, que acontece no dia 11 de janeiro, na The Hall da Pituba, às 21h, vai contar com a participação especial de Erika Ender, cantora panamenha que é jurada do reality show Ídolos de Porto Rico.

O show vai ser comandado pela banda Mametto, Armandinho, Dodô e Osmar, que vão dividir o palco com Ludmillah Anjos e Margareth Menezes . Os ingressos custam R$ 30 e R$ 40 e podem ser adquiridos nos balcões da Ticketmix.

