Tudo Samba vai ter a participação de Saulo

O projeto "Tudo Samba", do cantor Renan Ribeiro, que é é backing vocal da Banda Eva , vai receber Saulo Fernandes nesta quarta-feira, 9, no Pra Começar Music Bar, a partir das 21h.

O projeto vai trazer um show de música popular, misturando o samba com outros ritmos brasileiros, numa apresentação com roteiro teatral. No repertório vão estar grandes sucessos da música brasileira, desde Caymmi a pagodes baianos, todos em ritmo de samba. Os ingressos custam R$15 R$20 e podem ser comprados no local do evento.

