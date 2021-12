Tuca Fernandes comanda hotel temático no Carnaval

Mais um artista da axé music terá um hotel como quartel-general dos fãs. Após Claudia Leitte, agora é a vez de Tuca Fernandes comandar a festa no Hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho. Quem se hospedar no local, que terá uma decoração especial para a folia, vai participar de festas exclusivas com participações de DJs locais e nacionais. Como Tuca se apresenta em todos os dias do Carnaval, ele deve aparecer para participações especiais nos agitos.

Quem antecipar a reserva para o Carnaval até o dia 30 de novembro, vai ganhar a terça-feira do Camarote Skol e o domingo do Bloco Balada.

adblock ativo