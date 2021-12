Trio de Rap terá Dj do Racionais na Barra

A música de protesto do gueto tomará conta do circuito Barra-Ondina, na segunda-feira de Carnaval, com o primeiro bloco 100% rap. O responsável pelo feito é o baiano DaGanja, que convidou quatro rappers de peso para comandar as pick-ups.

Um dos convidados é o DJ KL Jay, do grupo paulista Racionais MC's. Em bate-papo exclusivo com o Chame Gente, o DJ disse que o desfile é uma oportunidade de "abrir espaço para que a música dos pretos seja vista".

"Atualmente, vejo que estamos abrindo as portas, educadamente ou não, para o rap, que é uma música honesta e sincera", disse o DJ. "E o Carnaval é um momento importante para mostrar isso", ele pontuou.

Junto com KL Jay, estarão os MCs Coscarque, FallClássico, Blequimobiu e Kiko. "Será um desafio, mas também uma celebração ter este trio no Carnaval, porque precisamos fazer com que a música do gueto não fique só lá, tem que atingir várias camadas sociais. Isso pode ser feito, de forma mais massiva no Carnaval", defendeu DaGanja.

