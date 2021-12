Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte foram os responsáveis pela música "Joga Arroz", que tem a letra a favor da campanha pelo Casamento Civil Igualitário. A canção estará disponível para download a partir desta quarta-feira, 29, no site oficial da campanha (www.casamentociviligualitario.com.br)

Da Redação Tribalistas fazem música a favor de casamento gay; ouça

Confira a letra da canção:

Joga Arroz

(Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte)

O seu juiz já falou

Que o coração não tem lei

Pode chegar

Pra celebrar

O casamento gay

Joga arroz

Joga arroz

Joga arroz

Em nós dois

Quem vai pegar o buquê

Quem vai pegar o buquê

Maria com Antonieta

Sansão com Bartolomeu

Dalila com Julieta

Alexandre com Romeu

Joga arroz

Joga arroz

Joga arroz

Em nós duas em nós todos

Em nós dois

