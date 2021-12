Treinadores do The Voice Brasil serão mais críticos

Finalmente parece que um dos problemas do The Voice Brasil será superado na segunda temporada: a amabilidade e excesso de idolatria dos treinadores Daniel, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Claudia Leitte com os candidatos do programa.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a direção da Globo exigiu que o quarteto fizesse críticas mais ácidas às apresentações dos participantes.

