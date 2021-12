Transexual brasileira diz que já saiu com jogadores

A modelo transexual brasileiras Cristini Couto é a estrela da revista Interviú e revelou alguns casos com jogadores de futebol que atuam na Espanha. "Já estive com muitos jogadores, cujos nomes começam com G, P, B, C... alguns do Real Madrid, do Atlético de Madri e do Barcelona também. E muitos famosos, alguns até mesmo antes da operação. Eu poderia sair com um atleta por dia. Quando você aparece na televisão, é impressionante como te procuram", disse a brasileira.

No entanto, Cristini disse que o sonho de consumo dela é Cristiano Ronaldo, o melhor jogador de 2013. Em 2007, ela, que mora na Espanha há dez anos, participa do reality-show "Homens e Mulheres e Vice-Versa", no qual os participantes procuram um grande amor.

