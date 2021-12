Transexual baiana do Miss Bumbum quer posar para Playboy

Ela quer ser capa da Playboy. Alvo de protestos por representar a Bahia em um concurso que elege o bumbum mais bonito do Brasil, a transexual Amanda Sampaio não liga para as críticas e garante que quer ir além. "Já que abriram essas portas, não posso desistir. Quero fazer eventos, aparecer na mídia, participar de reality, ser famosa", disse, cheia de vontade, em entrevista ao MASSA!. Sobre o ensaio na revista, ela não quer pouca coisa: "Não quero sair pequenininha que nem Ariadna, do BBB. Quero bem grandona, como todas as artistas".

A loira, que agora arrasa com seus 107 cm de pandeiro, precisou ralar durante quatro anos para conseguir o dinheiro suficiente para realizar, em 2007, a cirurgia de mudança de sexo, na Tailândia. "Trabalhei como cabeleireira e até fiz programas, mas, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa. Eles também me ajudaram", conta Amanda, que hoje se divide entre a gerência e a atividade de go-go dancing (termo utilizado para dançarinos com muita energia, que sobem em mesas e cadeiras), ambas em boates gay. Foi no trabalho que, há dois anos, a baiana de Itaberaba conheceu o namorado, cujo nome ela não diz, assim como não revela seu nome de batismo.

Amanda saiu da Bahia aos 4 anos. Segundo ela, quase toda a família já estava em São Paulo tentando melhorar a vida, faltavam só sua mãe, seus irmãos e ela. Na capital paulista, passou a infância sob os cuidados da tia, que foi a primeira a notar que ela não era como as outras: "Sempre fui feminina, mas nunca sofri preconceito. Era ótima aluna, dava cola aos meninos e eles adoravam".

Protesto

Na última quinta, 5 popozudas foram à Praça Municipal protestar contra a participação de Amanda no Miss Bumbum. Segundo a mulherada, ela leva vantagem por ter nascido homem e ter menos celulite. Mas a participante diz que se esforça para conseguir o que tem: "Faço banho de lua, drenagem, massagem e malho. Elas vão ficar revoltadas, mas passa".

A organização do Miss Bumbum enviou uma nota para a imprensa. Confira a íntegra: "Em relação ao protesto ocorrido na ultima quinta - feira (23) na cidade Salvador - Bahia contra a candidata ao titulo de Miss Bumbum Brasil 2012, Amanda Sampaio, 28 anos, representante do estado da Bahia, a organização do concurso informa que a escolha da participante seguiu todos os critérios do regulamento do concurso. Amanda fez a cirurgia de troca de sexo ha cinco anos e todos os seus documentos compravam que ela é do sexo feminino."

