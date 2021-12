"Traição é algo banal", diz Tainá Muller

A atriz Tainá Müller, no ar como a fotógrafa Marina, em Em Família, é a estrela de maio da revista Top Magazine. Ela posou para o fotógrafo Maurício Nahas e falou sobre traição. "Não penso que traição seja um tabu, sinceramente. Pelo contrário, acho que é banal...", diz a atriz.

Apesar da frase, Tainá não é a favor da traição. Para a atriz, ela é quase um clichê: "A traição acontece quando o casal tem um pacto, seja ele qual for, e uma das partes descumpre esse acordo e não informa a parte interessada. O casamento não deixa de ser uma sociedade. Eu, particularmente, gosto que cumpram o combinado, porque se eu não cumpri-lo em alguma instância, gosto de ser mulher o suficiente pra assumir".

O tema do ensaio, balé, foi escolhido pela própria Tainá Müller. "Eu sonhava ser bailarina quando era criança. Fiz dos 7 aos 14 anos. Era completamente apaixonada, mas tive que parar por um problema no joelho que impediria meu desenvolvimento pleno na atividade. Chorei muito e, dramaticamente, trancafiei minhas sapatilhas no alto do armário, para nunca mais ver", afirmou em entrevista à publicação.

Ela também revelou ser tímida. "Não sou 'matadora' como a Marina, não parto para cima. Pelo contrário, posso até parecer um pouco tímida num primeiro encontro. Prefiro atrair pela conversa, testar a cumplicidade e ver se dá liga, a tal 'química' que tanto falam. Sou sutil, ela é explícita".

