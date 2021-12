Informações externas chegaram aos ouvidos dos participantes do reality A Fazenda, da Rede Record, neste domingo, 11. Graças a uma transmissão de som, em alto volume, o confinamento foi quebrado e eles ficaram sabendo sobre o final da Copa das Confederações, a derrota de Anderson Silva, e a traição de Tony Salles, marido de Sheila Carvalho, que integra o elenco da atração.

Andressa Urach e Yani de Simone foram alguns dos peões que ouviram as notícias. No entanto, as informações deixaram as participantes confusas. Em conversa com Yani, Andressa disse não acreditar no que elas ouviram. "(...) eu acho que é mentira. Acho que o Brasil não ganhou a Copa das Confederações, acho que é mentira o negócio do Anderson Silva e eu acho que o Tony Salles não ia falar que traiu a Scheila".

Beto Malfacini e Mateus Verdelho, que estavam cuidando das vacas, também falaram sobre o que ouviram. "Já deu merda aí de manhã, já. Nego botou um rádio alto aí, falou um monte de notícia aí. Eu não escutei nada, mas aí mandaram a gente parar tudo e voltou agora", disse Beto, acreditando que a "invasão" poderia ser algum programa de humor.

E, segundo Leo Dias, do jornal O Dia, o peão aceitou em cheio. O colunista disse que os humoristas do 'Pânico na Band' são os responsáveis por invadir as instalações do reality show e soltar as declarações.

Os participantes de A Fazenda estão confinados desde de junho.

Um vídeo no Youtube, gravado a partir da transmissão do site A Fazenda permite ouvir a conversa entre Andressa e Yani sobre as informações. Confira!

Da Redação Traição de Tony Salles vaza para participantes de A Fazenda

adblock ativo