Tops brasileiras vestem sutiã de US$ 2 milhões

As tops models brasileiras Adriana Lima, que é baiana, e Alessandra Ambrósio mostraram que estão com moral com a Victória´s Secret. Pela primeira vez na história da marca, duas modelos vão usar versões diferentes do famoso sutiã fantasy bra.

Adriana Lima vai usar o de cor azul, enquanto que Ambrósio vai de vermelho. A peça foi assinada pelo designer Pascal Mouwad e custam US$ 2 milhões.

As duas modelos vão desfilar com a peça no dia 9 de dezembro, em Londres.

