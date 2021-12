Top model desaparecida é encontrada em hospital de Nova York

A supermodelo sudanesa Ataui Deng, desaparecida há 12 dias, foi encontrada em um hospital de Nova York e está bem de saúde, informou a polícia nesta terça-feira.

A jovem de 22 anos havia sido vista pela última vez na quarta-feira, 6 de agosto de 2014, na rua 48, perto da Times Square, quando saía de uma discoteca.

Na segunda-feira, a polícia fez um apelo à população para ampliar sua busca e sua foto começou a circular nas redes sociais. Por exemplo, a cantora pop Rihanna retuitou a mensagem aos seus 36,8 milhões de seguidores.

"Foi encontrada em um hospital local", declarou um porta-voz da polícia à AFP, acrescentando que a jovem está bem, embora não tenha detalhado as razões pelas quais foi internada.

Segundo o New York Post, Ataui Deng Hopkins se internou com um nome falso no St. Luke's Hospital, onde depois foi reconhecida por um funcionário graças ao apelo da polícia.

A modelo de 1,85 m e 50 quilos, cabelos pretos e pele escura é bem conhecida nas passarelas de Paris e Nova York. Nos últimos anos desfilou para grandes marcas, como Proenza Schouler, Zac Posen, Catherine Malandrino, Sophie Theallet, Desigual e Bibhu Mohapatra.

Presença constante em revistas de moda como Vogue e Glamour, também desfilou para Hermes, Vivienne Westwood e Jean-Paul Gaultier em Paris e, em março passado, foi fotografada por Mario Testino na edição alemã da Vogue.

A modelo mora com sua família nos Estados Unidos desde 2004.

adblock ativo