Top Izabel Goulart posta receita de suco detox

Adepta da vida fitness e dos esportes, a top brasileira Izabel Goulart postou, na manhã deste terça-feira, 14, em seu perfil no Instagram, uma receita do suco detox que está tomando para manter as medidas no lugar, de forma saudável.

"Muito animada com os posts feitos por vocês no #BodyByIza. Aqui esta a receita do Suco Detox que preparei esta manhã!! Ingredientes: 300 ml de água de coco, 1 cenoura, 1/2 Pepino, 1/2 beterraba, 1/2 limão espremido, 1/2 xícara de folhas de hortelã, 1 pedaço de 2 cm de gengibre e 2 folhas grandes de couve!", escreveu a modelo, que criou a hashtag #BodyByIza para reunir e compartilhar informações sobre treinos, idéias e dicas de alimentação.

