Tony Tornado é internado na UTI após cirurgia

O ator e cantor Tony Tornado, de 84 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Imperial Hospital de Caridade, em Florianópolis (SC). No último sábado, 29, ele passou por uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril.

Segundo informações da unidade médica, correu tudo bem na cirurgia, e a internação é comum nestes casos. Ainda não há previsão de alta.

