Tony Salles tem veículo apreendido em blitz

O cantor Tony Salles, do Raghatoni, foi parado e teve o carro apreendido durante uma blitz realizada na madrugada desta quinta-feira, 6, no bairro de Ondina, em Salvador.

O veículo, um modelo Sonata da Hyundai que está registrado no nome da esposa do pagodeiro, a ex-dançarina Scheila Carvalho, estava com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado há 2 anos.

Ao ser flagrado, Toni Sales entregou as chaves ao agente de trânsito e deixou o carro no guincho que foi rebocado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) até sua situação ser regularizada.

Assim como Tony, outros famosos, como Igor Kannário e Silvano Salles, já passaram pela mesma situação. Sem carro e sem chave, Tony voltou para casa de táxi.

IPVA atrasado dá 20% de multa sobre o valor devido, além do pagamento do mesmo e do valor da diária no pátio do órgão, que é R$ 17.

