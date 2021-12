Baixou o espírito do cantor Latino em Tony Salles. O marido de Scheila Carvalho adaptou o sucesso Get Lucky, da Daft Punk, com participação especial de Pharrel Williams, e criou Amor e Sorte, uma versão brasileira da música. Confira abaixo a canção de Salles:

Da Redação Tony Salles lança versão brasileira de "Get Lucky"

Agora ouça a versão original:

